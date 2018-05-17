День пам'яті про депортацію кримських татар: у Сімферополі затримали учасників акції

У Сімферополі 17 травня окупанти затримали близько 20 учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що відбулася на знак пам'яті про депортацію кримських татар сталінським режимом.

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"В районі Ак-Мечеті (район у Сімферополі) затримано кілька десятків осіб, які брали участь у традиційній кримськотатарській акції "Запали вогник у своєму серці", – написав журналіст.

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Повідомляється, що затриманих "розвезли по різних РВВС Сімферополя. Збирають пояснення і проводять дактилоскопію. У Центральному РВВС п'ять осіб, з яких двоє неповнолітніх".

Журналіст додав, що неповнолітніх згодом відпустили.