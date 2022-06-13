Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный тест на COVID-19. Он призвал людей прививаться и защищать себя и близких.

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Премьер-министр получил свои прививки от болезни, поэтому чувствует себя хорошо. На своей странице в твиттере он сообщил, что будет соблюдать изоляцию и рекомендации врачей.

У меня есть положительный тест на COVID-19. Я буду придерживаться рекомендаций общественного здоровья и буду изолироваться. Я чувствую себя хорошо, но это потому, что я получил свои прививки. Итак, если вы этого не сделали, сделайте прививку – и если сможете, сделайте бустерную дозу. Защитим нашу систему здравоохранения, друг друга и себя,

– написал Джастин Трюдо.

Коронавирус имеет неприятные последствия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин. В Германии он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министершей обороны Кристиной Ламбрехт. Впрочем, Столтенберг был вынужден отменить визит по болезни.

Ему поставили диагноз – опоясывающий лишай, это вирусное заболевание, вызывающее сыпь. Эта болезнь может возникнуть после заражения COVID-19. Столтенберг перенес коронавирус в середине мая.

Сейчас генеральный секретарь НАТО работает из дома. Переговоры пройдут также дистанционно.

Даже спустя 2 года после госпитализации с COVID-19 остаются симптомы болезни.

Новое исследование показало, что даже через 2 года после болезни могут оставаться последствия COVID-19. Исследование провели с участием 1192 человек в Китае, которые инфицировались SARS-CoV-2 во время первой фазы пандемии в 2020 году. Хотя физическое и психическое здоровье в целом улучшилось со временем, исследование показывает, что пациенты с COVID-19 по-прежнему имеют худшее состояние здоровья и качество жизни, чем люди, которые не болели.

Через два года после первого заболевания пациенты с COVID-19, как правило, имеют худшее состояние здоровья, чем общее население: 31% сообщают об усталости или мышечной слабости, а 31% – о проблемах со сном. Доля участников без COVID-19, сообщивших об этих симптомах, составляла 5% и 14% соответственно.

Пациенты с COVID-19 также чаще сообщали о ряде других симптомов, включая боль в суставах, сердцебиение, головокружение и головные боли. В опросниках качества жизни пациенты с COVID-19 также чаще сообщали о боли или дискомфорте (23%) и тревожности или депрессии (12%), чем участники, не болевшие COVID-19.

Последние исследования не дают результатов

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ее последнее расследование происхождения COVID-19 не дало результатов, в основном из-за отсутствия данных из Китая.

В организации это назвали еще одним ударом по ее многолетним усилиям по определению того, как началась пандемия. В отчете говорится, что все имеющиеся данные указывают, что новый коронавирус, который вызывает COVID-19, вероятно, происходит от животных, а именно от летучих мышей, такой вывод аналогичен предыдущему, сделанному ООН в 2021 году после поездки в Китай.

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