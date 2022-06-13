Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний тест на COVID-19. Він закликав людей щепитися та захищати себе і близьких.

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Прем'єр-міністр отримав свої щеплення від хвороби, тож почувається добре. На своїй сторінці в твітері він повідомив, що буде дотримуватися ізоляції та рекомендацій лікарів.

У мене позитивний тест на COVID-19. Я буду дотримуватися рекомендацій громадського здоров’я та ізолюватимусь. Я почуваюся добре, але це тому, що я отримав свої щеплення. Тож, якщо ви цього не зробили, зробіть щеплення – і якщо зможете, зробіть бустерну дозу. Захистимо нашу систему охорони здоров’я, один одного та себе,

– написав Джастін Трюдо.

Коронавірус має неприємні наслідки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна. У Німеччині він мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністеркою оборони Крістіною Ламбрехт. Втім, Столтенберг був змушений скасувати візит через хворобу.

Йому поставили діагноз – оперізувальний лишай, це вірусне захворювання, яке викликає висипання. Ця хвороба може виникнути після зараження COVID-19. Столтенберг переніс коронавірус в середині травня.

Тож зараз генеральний секретар НАТО працює з дому. Переговори пройдуть також дистанційно.

Навіть через 2 роки після госпіталізації з COVID-19 залишаються симптоми хвороби

Нове дослідження показало, що навіть через 2 роки після перебігу хвороби можуть залишатись наслідки COVID-19. Дослідження провели за участі 1192 людей в Китаї, які інфікувалися SARS-CoV-2 під час першої фази пандемії у 2020 році. Хоч фізичне та психічне здоров’я загалом покращилося з часом, дослідження показує, що пацієнти з COVID-19 як і раніше мають гірший стан здоров’я та якість життя, ніж люди, які не хворіли.

Через два роки після першого захворювання пацієнти з COVID-19, як правило, мають гірший стан здоров’я, ніж загальне населення: 31% повідомляють про втому або м’язову слабкість, а 31% – про проблеми зі сном. Частка учасників без COVID-19, які повідомили про ці симптоми, становила 5% і 14% відповідно.

Пацієнти з COVID-19 також частіше повідомляли про ряд інших симптомів, включаючи біль у суглобах, серцебиття, запаморочення та головні болі. В опитувальниках якості життя пацієнти з COVID-19 також частіше повідомляли про біль або дискомфорт (23%) і тривожність або депресію (12%), ніж учасники, які не хворіли на COVID-19.

Останні дослідження не дають результатів

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що її останнє розслідування походження COVID-19 не дало результатів, в основному через відсутність даних з Китаю.

В організації це назвали ще одним ударом по її багаторічним зусиллям з визначення того, як почалася пандемія. У звіті йдеться, що всі наявні дані вказують, що новий коронавірус, який викликає COVID-19, ймовірно, походить від тварин, а саме від кажанів, такий висновок аналогічний до попереднього, який зробила ООН в 2021 році після поїздки до Китаю.

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