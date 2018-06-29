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Трюкам Медведчука в судах могут позавидовать профессиональные шулеры, – Лещенко

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / nikorupciji.org

Помимо влияния на политическую ситуацию в Украине, Виктор Медведчук обладает рычагами влияния на судебную ветвь власти.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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Лещенко утверждает, что имел возможность убедиться в этом на собственном примере. Ведь Медведчук угрожал нардепу судом за разоблачение преступных схем со своим участием. А дальше происходила целая детективная история. Медведчук действительно подал на Лещенко в суд – и не один иск, а целых десять, один за одним, в Печерский районный суд Киева, с нарушением подсудности.

Оказывается, что в Печерском суде, кроме иска до меня, есть иск другого депутата  Владимира Арьева. И по странному совпадению два этих дела попали к одному судье – Алексею Соколову, хотя иски были поданы с разницей в несколько минут,
– рассказал нардеп.

По его словам, трюкам Медведчука в судах могут позавидовать профессиональные шулеры. Речь идет о рулетке, открытии производства с нарушением подследственности, два дела на одного судью, и тому подобное.

Меняются президенты, а теневые кардиналы сохраняют свое влияние. И особенно опасно, что это агенты российского влияния. Поэтому мы нуждаемся в действительно новых независимых и антикоррупционных органах и антикоррупционных судах. Ибо только так можно сломать круговую поруку коррупции,
– подытожил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 29 июня 2018

 

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Видеоблоги Судьи Виктор Медведчук Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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