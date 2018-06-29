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Трюкам Медведчука у судах можуть позаздрити професійні шулери, – Лещенко

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Віктор Медведчук
Віктор Медведчук / nikorupciji.org

Окрім впливу на політичну ситуацію в Україні, Віктор Медведчук володіє важелями впливу на судову гілку влади.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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Лещенко стверджує, що мав нагоду переконатися в цьому на власному прикладі. Адже Медведчук погрожував нардепу судом за викриття злочинних схем зі своєю участю. А далі відбувалась ціла детективна історія. Медведчук дійсно подав на Лещенка до суду – і не один позов, а цілих десять, один за одним, у Печерський районний суд Києва, з порушенням підсудності.

Виявляється, що в Печерському суді, окрім позову до мене, є позов до іншого депутата Володимира Ар'єва. І за дивним збігом, дві ці справи потрапили до одного судді – Олексія Соколова, хоча позови були подані з різницею в декілька хвилин,
– розповів нардеп.

За його словами, трюкам Медведчука у судах можуть позаздрити професійні шулери. Мова йде про рулетки, відкриття провадження з порушенням підслідності, дві справи на одного суддю, тощо.

Міняються президенти, а тіньові кардинали зберігають свій вплив. І особливо небезпечно, що це агенти російського впливу. Тому ми потребуємо справді нових незалежних і антикорупційних органів, і антикорупційних судів. Бо тільки так можна зламати кругову поруку корупції,
– підсумував Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 29 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Відеоблоги Судді Віктор Медведчук Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
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