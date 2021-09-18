Грузовик прибыл транзитом из Турции в Латвию. Иностранца таможенники нашли на запасном колесе под прицепом.
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Подросток ехал так 3 суток
Выяснили, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана. Ему всего 16 лет. Поразительно, что он ехал под колесом 3 суток.
Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС. Сначала планировал во Францию.
Водитель грузовика утверждает, что ничего не знал
Водитель-украинец утверждает, что не знал о дополнительном пассажире.
Пограничники накормили афганца и позволили ему прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства.
14 нелегалов в сутки
За сутки украинские пограничники задержали 14 нелегалов на границе. Они были гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.
В частности, 4 афганцев задержали в селе Мужиево Береговского района. Там остановили машину "БМВ", в которой их вез украинец. Людей хотели переправить через государственную границу.