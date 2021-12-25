Об этом говорится в указе главы государства №672/2021. Зеленский подписал его еще в четверг, 23 декабря. Впоследствии документ опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Как отметили на сайте ОП, военных наградили за личное мужество, проявленное во время выполнения боевых и специальных заданий, а также образцовое выполнение служебного долга.

Орден "За мужество" III степени получил:

подполковник Романенко Дмитрий Владимирович.

Орден Даниила Галицкого получили: