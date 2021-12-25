Про це мовиться в указі глави держави №672/2021. Зеленський підписав його ще у четвер, 23 грудня. Згодом документ опублікували на сайті Офісу Президента.

Цікаво Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії

Як відзначили на сайті ОП, військових нагородили за особисту мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, а також зразкове виконання службового обов'язку.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав:

підполковник Романенко Дмитро Володимирович.

Орден Данила Галицького отримали: