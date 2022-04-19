Глава Харьковской ОВА рассказал, что россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35 – 40 километров. Сейчас известно о 3 погибших.

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Кроме того, по разным данным известно об от 16 до 21 раненом.

Также россияне обстреляли Дергачевский и Чугуевский районы. Синегубов отметил, что бригады экстренной медицинской помощи героически работают в усиленном режиме.

Интенсивность обстрелов увеличилась

Глава Харьковской ОВА заявил, что интенсивность обстрелов увеличилась. Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости.

Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами, сейчас это очень опасно.

Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по безопасности к пасхальным праздникам, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позже,

– подчеркнул Синегубов.

Обстрел на Салтовке

Днем 19 апреля российские оккупанты обстреляли Салтовку. Погибли 3 человека. Кроме того, по данным источников 24 канала, есть пострадавшие.

Жителей Салтовки, в частности Киевского района, призвали находиться дома.

Россияне обстреляли Салтовку / Фото Александра Лапшина

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