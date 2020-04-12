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      Жуткий пожар на Кировоградщине: трое детей сгорели заживо

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      Фото с места трагедии / kr.dsns.gov.ua

      В пожаре на Кировоградщине погибли трое маленьких детей. Дом в селе Костомаровка Бобринецкого района вспыхнул после обеда 12 апреля.

      Когда на место прибыли спасатели, то огонь уже успел охватить весь старый дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

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      Во время тушения в одной из комнат спасатели нашли тела троих детей – от 1 до 5 лет. Пожар локализовали в 14:45, а полностью ликвидировали в 16:20.

      Почему дети были дома одни, и что стало причиной возгорания – устанавливают правоохранители.


      Дом, в котором произошла трагедия / Фото ГСЧС


      Спасатели ликвидируют последствия пожара / Фото ГСЧС

      Накануне похожая трагедия случилась на Киевщине. В селе Плоское из-за пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Жертвы ГСЧС Кировоградская область Пожар Дети и несовершеннолетние Новости Украины
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