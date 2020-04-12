Моторошна пожежа на Кіровоградщині: троє дітей згоріли заживо
В пожежі на Кіровоградщині загинуло троє маленьких дітей. Будинок в селі Костомарівка Бобринецького району спалахнув після обіду 12 квітня.
Коли на місце прибули рятувальники, вогонь вже встиг охопити стару хату. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровоградській області.
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Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники знайшли тіла трьох діток – від 1 до 5 років. Пожежу локалізували о 14:45, а повністю ліквідували о 16:20.
Чому діти були вдома самі та що стало причиною займання – встановлюють правоохоронці.
Будинок, у якому сталася трагедія / Фото ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі / Фото ДСНС
Напередодні схожа трагедія трапилася на Київщині. У селі Плоске через пожежу в приватному будинку загинули троє маленьких дітей. Вони намагалися вийти з дому, але двері були зачинені.
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