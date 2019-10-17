Трое людей погибли во время чистки выгребной ямы на Полтавщине

Во время очистки выгребной ямы произошел несчастный случай, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился в среду, 16 октября, в городе Лохвица Полтавской области.

Спасателям, которые прибыли на место трагедии в защитном снаряжении, удалось изъять тела погибших из выгребной ямы, сообщает ГСЧС. К слову: В Днепре произошла утечка опасного химиката: фото Спасательные работы проводили трое сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям с привлечением техники. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а предварительной версией является отравление жертв опасными парами.