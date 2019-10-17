Трое людей погибли во время чистки выгребной ямы на Полтавщине
Во время очистки выгребной ямы произошел несчастный случай, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился в среду, 16 октября, в городе Лохвица Полтавской области.
Спасателям, которые прибыли на место трагедии в защитном снаряжении, удалось изъять тела погибших из выгребной ямы, сообщает ГСЧС.
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Спасательные работы проводили трое сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям с привлечением техники.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а предварительной версией является отравление жертв опасными парами.
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