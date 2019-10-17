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      Трое людей погибли во время чистки выгребной ямы на Полтавщине

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      На Полтавщине 3 человека погибли в выгребной яме (фото иллюстративное)
      На Полтавщине 3 человека погибли в выгребной яме (фото иллюстративное) / rmnt.net

      Во время очистки выгребной ямы произошел несчастный случай, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился в среду, 16 октября, в городе Лохвица Полтавской области.

      Спасателям, которые прибыли на место трагедии в защитном снаряжении, удалось изъять тела погибших из выгребной ямы, сообщает ГСЧС.

      К слову: В Днепре произошла утечка опасного химиката: фото

      Спасательные работы проводили трое сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям с привлечением техники.

      Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а предварительной версией является отравление жертв опасными парами.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Полтавы ГСЧС
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