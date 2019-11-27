Трое мужчин, отсидевших 36 лет за решеткой, оказались невиновными: трогательное видео

В США трое мужчин, которые отсидели 36 лет в тюрьме за убийство, оказались невиновными, и их отпустили на свободу.

По информации BBC, в 1984 году всех троих приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего школьника. 16-летних на то время подростков осудили, но свою вину они так и не признали. И только теперь дело решили пересмотреть.

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Оказалось, что свободы юношей лишили на основании ложных показаний других подростков. К тому же, полицейские скрыли показания людей, которые убийцей называли другого подозреваемого. Но он умер еще 17 лет назад. Поэтому осудить теперь некого.

Ошибочно заключенных на десятки лет мужчин после суда отпустили на свободу.

Трое мужчин, отсидевших за решеткой 36 лет, вышли на свободу: