Троє чоловіків, які відсиділи 36 років за ґратами, виявились невинними: зворушливе відео

У США троє чоловіків, які відсиділи 36 років у в'язниці за вбивство, виявилися невинними і їх відпустили на волю.

За інформацією BBC, у 1984 році всіх трьох засудили до довічного ув'язнення за вбивство 14-річного школяра. 16-річних на той час підлітків засудили, але свою провину вони так і не визнали. І лише тепер справу вирішили переглянути.

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Виявилося, що волі юнаків позбавили на підставі неправдивих свідчень інших підлітків. До того ж, поліцейські приховали свідчення людей, котрі вбивцею називали іншого підозрюваного. Але він помер ще 17 років тому. Тож засудити тепер нема кого.

Помилково ув'язнених на десятки років чоловіків після суду відпустили на волю.

Троє чоловіків, які відсиділи за ґратами 36 років, вийшли на волю: