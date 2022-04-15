Традиционно для этого сделали видеодайджест, который обнародовали в конце суток 14 апреля. Там показали не только разбитую технику врага, но и начало восстановления инфраструктуры.

Предыдущие сутки Встреча президентов, уничтожение колонны оккупантов, минная опасность, – видеоджайджест 49 дня войны

Что было в дайджесте дня от Минобороны:

На Киевщине пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча". Там враги полностью уничтожили вагончики защитников нашей границы с Беларусью.

Заброшенная колонна вражеской техники в Нежинском районе Черниговщины. На записи заметно, что там были не только танки. Россияне решили покинуть даже паромно-мостовую машину, которая должна была бы помочь проезжать через небольшие реки.

Пиротехники продолжают обезвреживание взрывчатки на отбитых у врага территориях Киевщины. Российские военные по себе оставили там не только много мин и растяжек, но и боеприпасы. Служащие ГСЧС не покладая рук делают все, чтобы люди там были в безопасности.

Также показали и трофейную 152-мм САУ МСТА-С. Точную локацию не указывали, однако видно, что технику покинули не случайно. Артиллерийская установка застряла и едва не перевернулась.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов поехал на место разрушенного моста. Там, на окраине города, уже начали сооружение временной переправы.

Также спасатели продолжают поисково-спасательные работы в Чернигове. Они пытаются убедиться, что точно нигде не осталось людей под завалами.

Дайджест главных событий 50 дня войны: смотрите видео

Интересно – потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео