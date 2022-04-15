Традиційно для цього зробили відеодайджест, який оприлюднили наприкінці доби 14 квітня. Там показали не лише розбиту техніку ворога, а й початок відновлення інфраструктури.

Попередня доба Зустріч президентів, знищення колони окупантів, мінна небезпека, – відеоджайджест 49 дня війни

Що було у дайджесті дня від Міноборони:

На Київщині прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча". Там вороги вщент знищили вагончики захисників нашого кордону з Білоруссю.

Покинута колона ворожої техніки в Ніжинському районі Чернігівщини. На записі помітно, що там були не лише танки. Росіяни вирішили покинути навіть паромно-мостову машину, яка мала б допомогти проїжджати через невеликі річки.

Піротехніки продовжують знешкодження вибухівки на відбитих у ворога територіях Київщини. Російські військові по собі залишили там не лише багато мін і розтяжок, а й боєприпаси. Службовці ДСНС не покладаючи рук роблять усе, щоб люди там були в безпеці.

Також показали й трофейну 152-міліметрову САУ МСТА-С. Її точну локацію не вказували, проте видно, що техніку покинули не випадково. Артилерійська установка застрягла та ледь не перевернулася.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов поїхав на місце зруйнованого моста. Там, на околиці міста, вже почали спорудження тимчасової переправи.

Також рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи в Чернігові. Вони намагаються переконатися, що точно ніде не залишилося людей під завалами.

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