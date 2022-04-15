Традиційно для цього зробили відеодайджест, який оприлюднили наприкінці доби 14 квітня. Там показали не лише розбиту техніку ворога, а й початок відновлення інфраструктури.
Попередня доба Зустріч президентів, знищення колони окупантів, мінна небезпека, – відеоджайджест 49 дня війни
Що було у дайджесті дня від Міноборони:
- На Київщині прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча". Там вороги вщент знищили вагончики захисників нашого кордону з Білоруссю.
- Покинута колона ворожої техніки в Ніжинському районі Чернігівщини. На записі помітно, що там були не лише танки. Росіяни вирішили покинути навіть паромно-мостову машину, яка мала б допомогти проїжджати через невеликі річки.
- Піротехніки продовжують знешкодження вибухівки на відбитих у ворога територіях Київщини. Російські військові по собі залишили там не лише багато мін і розтяжок, а й боєприпаси. Службовці ДСНС не покладаючи рук роблять усе, щоб люди там були в безпеці.
- Також показали й трофейну 152-міліметрову САУ МСТА-С. Її точну локацію не вказували, проте видно, що техніку покинули не випадково. Артилерійська установка застрягла та ледь не перевернулася.
- Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов поїхав на місце зруйнованого моста. Там, на околиці міста, вже почали спорудження тимчасової переправи.
- Також рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи в Чернігові. Вони намагаються переконатися, що точно ніде не залишилося людей під завалами.
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