Україні вдається ефективно ламати плани ворога по всіх напрямках. Кожного дня рсоіяни зазнають втрат на полі бою та програють на дипломатичному фронті.

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Дайджест 49 дня війни

Генштаб ЗСУ опублікував відео головних подій 13 квітня. Зустріч президентів, ліквідація живої сили та техніки окупантів, мінна небезпека – 49-й день війни був насиченим на важливі події.

Відеодайджест 49 дня війни:

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