Трофимцева стала новой исполняющей обязанности министра аграрной политики: что о ней известно
Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка. Вместо него исполнять обязанности теперь будет Ольга Трофимцева.
О смене руководства министерства агрополитики после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".
"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили в. о. министра Трофимцеву", – отметил чиновник.
Мартынюк, которого в медиа называли ставленником Владимира Гройсмана, исполнял обязанности министра после того, как с этой должности ушел Тарас Кутовой.
Новая исполняющая обязанности министра Ольга Трофимцева до 6 февраля работала первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.
Что известно о новой и.о. министра Трофимцевой?
- Родилась 6 июля 1976 годав Сумской области.
- Получила высшее образование в Национальном аграрном университете Украины по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".
- Работала преподавателем в Национальном аграрном университете (1999-2002), в 2002-2005 году – докторант в Университете им. Гумбольдта (Берлин).
- В 2012 году присвоена степень Ph.D. в области аграрной политики.
- В 2006-2016 работает в ряде немецких компаний и Немецкой ассоциации молочной промышленности.
- 8 сентября 2016 года назначена на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.