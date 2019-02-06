Трофимцева стала новой исполняющей обязанности министра аграрной политики: что о ней известно

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка. Вместо него исполнять обязанности теперь будет Ольга Трофимцева.

О смене руководства министерства агрополитики после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили в. о. министра Трофимцеву", – отметил чиновник.

Мартынюк, которого в медиа называли ставленником Владимира Гройсмана, исполнял обязанности министра после того, как с этой должности ушел Тарас Кутовой.

Новая исполняющая обязанности министра Ольга Трофимцева до 6 февраля работала первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Что известно о новой и.о. министра Трофимцевой?