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      Трофимцева стала новой исполняющей обязанности министра аграрной политики: что о ней известно

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      Ольга Трофимцева
      Ольга Трофимцева / agropolit.com

      Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка. Вместо него исполнять обязанности теперь будет Ольга Трофимцева.

      О смене руководства министерства агрополитики после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".

      "Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили в. о. министра Трофимцеву", – отметил чиновник.

      Мартынюк, которого в медиа называли ставленником Владимира Гройсмана, исполнял обязанности министра после того, как с этой должности ушел Тарас Кутовой.

      Новая исполняющая обязанности министра Ольга Трофимцева до 6 февраля работала первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

      Что известно о новой и.о. министра Трофимцевой?

      • Родилась 6 июля 1976 годав Сумской области.
      • Получила высшее образование в Национальном аграрном университете Украины по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".
      • Работала преподавателем в Национальном аграрном университете (1999-2002), в 2002-2005 году – докторант в Университете им. Гумбольдта (Берлин).
      • В 2012 году присвоена степень Ph.D. в области аграрной политики.
      • В 2006-2016 работает в ряде немецких компаний и Немецкой ассоциации молочной промышленности.
      • 8 сентября 2016 года назначена на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.
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      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство агрополитики Агро 24
      Источник: 24 Канал
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