Трофімцева стала новою виконувачою обов’язків міністра аграрної політики: що про неї відомо
Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка. Замість нього виконувати обов'язки тепер буде Ольга Трофімцева.
Про зміну керівництва міністерства агрополітики після засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".
"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – зазначив урядовець.
Мартинюк, якого в медіа називали ставлеником Володимира Гройсмана, виконував обов'язки міністра після того, як з цієї посади пішов Тарас Кутовий.
Нова виконувачка обов'язків міністра Ольга Трофімцева до 6 лютого працювала першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Що відомо про нову в.о. міністра Трофімцеву?
- Народилась 6 липня 1976 року в Сумській області.
- Отримала вищу освіту у Національному аграрному університеті України за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
- Працювала викладачем у Національному аграрному університеті (1999-2002), у 2002-2005 році – докторант в Університеті ім. Гумбольдта (Берлін).
- 2012 року присуджено науковий ступінь Ph.D. у галузі аграрної політики
- У 2006-2016 працює у низці німецьких компаній та Німецькій асоціації молочної промисловості
- 8 вересня 2016 року призначена на посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції