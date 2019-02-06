Трофімцева стала новою виконувачою обов’язків міністра аграрної політики: що про неї відомо

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка. Замість нього виконувати обов'язки тепер буде Ольга Трофімцева.

Про зміну керівництва міністерства агрополітики після засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – зазначив урядовець.

Мартинюк, якого в медіа називали ставлеником Володимира Гройсмана, виконував обов'язки міністра після того, як з цієї посади пішов Тарас Кутовий.

Нова виконувачка обов'язків міністра Ольга Трофімцева до 6 лютого працювала першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Що відомо про нову в.о. міністра Трофімцеву?