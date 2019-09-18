Тройное убийство на заправке в Николаеве: подозреваемого задержали, он был очень пьяным

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве трех работников автозаправочной станции в Николаеве. В полиции также выделили несколько версий преступления.

Мужчина, которого задерживали правоохранители, был очень пьяным, об этом рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Вместе с тем правоохранители сейчас устанавливают мотивы совершения преступления.

Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог,

– сказал Коваль.

Версии тройного убийства

В полиции выделяют три основных версии преступления. Среди них – ограбление, личные неприязненные отношения, а также внезапно спровоцированный конфликт.

"Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатываем всю информацию, которая поступает от свидетелей и очевидцев", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Николаевской области Иван Выговский.

На одной из автозаправок Николаева 18 сентября нашли тела трех человек, вероятно, с огнестрельными ранениями. Тела нашла жена одного из работников газовой заправки, которая пришла к своему мужу. Больше – здесь.

Из-за тройного убийства на АЗС все выезды из Николаева перекрыли, они находятся под усиленным контролем.