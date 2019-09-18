Потрійне вбивство на заправці в Миколаєві: підозрюваного затримали, він був дуже п'яним

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників автозаправної станції у Миколаєві. У поліції також виділили кілька версій злочину.

Чоловік, якого затримували правоохоронці, був дуже п'яним, про це розповів перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

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Водночас правоохоронці наразі встановлюють мотиви вчинення злочину.

Оперативники швидко встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг,

– сказав Коваль.

Версії потрійного вбивства

У поліції виділяють три основні версії злочину. Серед них – пограбування, особисті неприязні стосунки, а також раптово спровокований конфлікт.

"Усі сили поліцейських максимально націлені на розкриття вказаного особливо тяжкого злочину, відпрацьовуємо всю інформацію, яка надходить від свідків та очевидців", – розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУНП в Миколаївській області Іван Вигівський.

На одній з автозаправок Миколаєва 18 вересня знайшли тіла трьох людей, ймовірно, з вогнепальними пораненнями. Тіла знайшла дружина одного з працівників газової заправки, яка прийшла до свого чоловіка. Більше – тут.

Через потрійне вбивство на АЗС усі виїзди з Миколаєва перекрили, вони перебувають під посиленим контролем.