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      Потрійне вбивство на заправці в Миколаєві: підозрюваного затримали, він був дуже п'яним

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      Поліція затримала підозрюваного у вбивстві працівників АЗС у Миколаєві
      Поліція затримала підозрюваного у вбивстві працівників АЗС у Миколаєві / Ілюстративне фото

      Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників автозаправної станції у Миколаєві. У поліції також виділили кілька версій злочину.

      Чоловік, якого затримували правоохоронці, був дуже п'яним, про це розповів перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

      Важливо: Чоловік погрожує підірвати міст Метро у Києві: міст перекрито, частково не працює метро

      Водночас правоохоронці наразі встановлюють мотиви вчинення злочину.

      Оперативники швидко встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг,
      – сказав Коваль.

      Версії потрійного вбивства 

      У поліції виділяють три основні версії злочину. Серед них – пограбування, особисті неприязні стосунки, а також раптово спровокований конфлікт.

      "Усі сили поліцейських максимально націлені на розкриття вказаного особливо тяжкого злочину, відпрацьовуємо всю інформацію, яка надходить від свідків та очевидців", – розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУНП в Миколаївській області Іван Вигівський.

      На одній з автозаправок Миколаєва 18 вересня знайшли тіла трьох людей, ймовірно, з вогнепальними пораненнями. Тіла знайшла дружина одного з працівників газової заправки, яка прийшла до свого чоловіка. Більше – тут

      Через потрійне вбивство на АЗС усі виїзди з Миколаєва перекрили, вони перебувають під посиленим контролем.

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини Миколаєва Розслідування
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