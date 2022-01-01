После того, как женщина потеряла пенсию, она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги. Однако особых надежд, что это произойдет, бабушка не питала.

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Неравнодушные собрали женщине деньги

Тернополянка потеряла 2 200 гривен своей пенсии. Эти деньги бабушке так и не отдали, однако на ее объявление о потере откликнулись неравнодушные пользователи соцсетей. Они помогли оперативно собрать для женщины даже большую сумму.



Женщина обратилась с просьбой вернуть пенсию / Фото "Тернополяни"

Бабушка поблагодарила благотворителей

Женщину поразило такое неравнодушие людей, она поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счет. В письме тернополянка поименно вспомнила каждого, кто ей помог.

Она написала, что тронута добротой людей до слез, потому что обращалась с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел ее деньги, вернет их, а он не вернул.

Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне,

– говорится в письме.

Женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать деньги. Потому что она получила уже даже больше, чем потеряла.



Письмо-благодарность женщины за неравнодушие / Фото "Тернополяни"

Повышение пенсий в Украине: что известно

Денежные выплаты для украинских пенсионеров в 2022 году планируют повысить. Перерасчет предусматривает 12 этапов адресного повышения различным категориям пенсионеров.

В январе сделают перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты. Женщинам, родившимся в 1962 году, начнут начислять пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста.

Далее будет индексация пенсий с 1 марта. А с октября 2022 года расширятся доплаты для категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30 – 35 лет составит 3 000 гривен.

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