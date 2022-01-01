Після того, як жінка загубила пенсію, вона розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші. Однак особливих надій, що це станеться, бабуся не мала.

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Небайдужі зібрали жінці гроші

Тернополянка загубила 2 200 гривень своєї пенсії. Цих грошей бабусі так і не віддали, однак на її оголошення про згубу відгукнулися небайдужі користувачі соцмереж. Вони допомогли оперативно зібрати для жінки навіть більшу суму.



Жінка звернулася з проханням повернути пенсію / Фото "Тернополяни"

Бабуся подякувала благодійникам

Жінку вразила така небайдужість людей, вона подякувала благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунок. У листі тернополянка поіменно згадала кожного, хто їй допоміг.

Вона написала, що зворушена добротою людей до сліз, бо зверталась з маленькою надією на те, що той, хто знайшов її гроші, поверне їх, а він не повернув.

Але добрі люди відгукнулись на мою біду і допомогли мені,

– йдеться у листі.

Жінка попросила жителів Тернополя більше не збирати гроші. Адже вона отримала вже навіть більше, ніж втратила.



Лист-подяка жінки за небайдужість / Фото "Тернополяни"

Підвищення в Україні пенсій: що відомо

Грошові виплати для українських пенсіонерів у 2022 році планують підвищити. Перерахунок передбачає 12 етапів адресного підвищення різним категоріям пенсіонерів.

У січні зроблять перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати. Жінкам, які народилися 1962 року, почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.

Далі буде індексація пенсій з 1 березня. А з жовтня 2022 року розширюється доплата для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30 – 35 років становитиме 3 000 гривень.

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