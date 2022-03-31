В результате циничных действий захватчиков погиб житель Тростянца, мужчина взорвался на растяжке. Об этом в ночь на 31 марта сообщил председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

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В общинах остается очень много минирований. Заминировано много полей сбоку дорог, даже кладбище,

– сказал чиновник.

Глава ОВА также рассказал, как собака спасла свою хозяйку. По его словам, четырехлапая бежала впереди женщины и попала на растяжку, взорвалась, но тем самым, отдав свою жизнь, спасла хозяйку.