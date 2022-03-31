Унаслідок цинічних дій загарбників загинув мешканець Тростянця, чоловік підірвався на розтяжці. Про це у ніч на 31 березня повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

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У громадах залишається дуже багато мінувань. Заміновано багато полів узбіч доріг, навіть цвинтар,

– сказав посадовець.

Очільник ОВА також розповів, як собака спасла свою хазяйку. За його словами, чотирилапа бігла попереду жінки та потрапила на розтяжку, підірвалася, але тим самим, віддавши своє життя, врятувала господарку.