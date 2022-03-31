Пресслужба Повітряних сил ЗСУ розповіла, що наразі російські окупанти зосередили активність на Сході країни. Ворожа авіація напередодні зазнала серйозних втрат.

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Саме тому загарбники уникають прямого контакту з українськими винищувачами. Ворог намагається не заходити у зону дії української ППО. Однак це не допомагає окупантам.

Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, є дані про збиття двох ворожих крилатих ракет.

Цікаво – Втрати ворога станом на 30 березня: