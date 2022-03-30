Повний перелік військовослужбовців, яких кремлівський фюрер залучив до завдання ударів з повітря по Україні, виклали у спільноті "Солдат, вернись домой" у телеграмі. Йдеться про 168 злочинців, які беруть участь у вчиненні військових злочинів.

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Керує гелікоптерною ескадрильєю підполковник Роман Жуков 1980 року народження. Прописаний командир терористичних військ за адресою військової частини в Коренівську на вулиці Афанасія Медвєєва, 10/44.

Висаджували десант та наносили удари по цивільним

Згідно з документом, який виклали у спільноті, на озброєнні у третьої ескадрильї перебувають ударні гелікоптери Мі-28Н та транспортні Мі-35М.

Понад сотня штурманів, операторів та бортових техніків щодня здійснювали десятки вильотів, займалися висадкою десанту та безпосередньо ударними місіями.

Як стверджують джерела 24 каналу у розвідці, пілоти з авіабази Коренівка вчинили щонайменше кілька ударів по цивільним об'єктам, але здебільшого обстрілювали позиції українських захисників.



Ми додали всю інформацію про російських військових на сайт "Русский оккупант" та вирішили викласти таблицю з даними пілотів окремо, оскільки діяльність службовців з авіації у російсько-українській війні є такою ж, як і робота артилеристів. Вони цілком розуміють, яких ударів та по кому завдають, але виконують всі незаконні накази,

– розповіли автори проєкту.

Дивіться списки російських пілотів, які наносили удари по цивільних об'єктах в Україні:

Сотні російських сімей дізналися про долю срочників

Автори "Русского оккупанта" та спільноти "Солдат, вернись домой" кажуть, що зібрали інформацію щодо майже 130 тисяч російських військовослужбовців, які воюють в Україні. Завдяки цьому проєкту сотні матерів російських срочників, яких Путін закинув воювати на нашу територію, дізналися про долю своїх синів.

Звісно, багато родичів військових злочинців підтримують розв'язану Кремлем бойню, тому їм наплювати на власних дітей. Втім, деяким було не однаково, тому вони позадовбували своїх командирів та навіть дізналися про те, що їх діти загинули.

Саме через це розробники проєкту просять поширювати посилання на канал та сайт у соцмережах. Зокрема – серед жителів Росії.