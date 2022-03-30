Полный список военнослужащих, которых кремлевский фюрер привлек к нанесению ударов с воздуха по Украине, выложили в сообществе "Солдат, вернись домой" в телеграме. Речь идет о 168 преступниках, которые участвуют в совершении военных преступлений.

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Руководит вертолетной эскадрильей подполковник Роман Жуков 1980 года рождения. Прописан командир террористических войск по адресу воинской части в Кореневске по улице Афанасия Медвеева, 10/44.

Высаживали десант и наносили удары по гражданским

Согласно документу, выложенному в сообществе, на вооружении в третьей эскадрильи находятся ударные вертолеты Ми-28Н и транспортные Ми-35М.

Больше сотни штурманов, операторов и бортовых техников ежедневно совершали десятки вылетов, занимались высадкой десанта и непосредственно ударными миссиями.

Как утверждают источники 24 канала в разведке, пилоты с авиабазы ​​Кореневка нанесли по меньшей мере несколько ударов по гражданским объектам, но в основном обстреливали позиции украинских защитников.

Мы добавили всю информацию о российских военных на сайт "Русский оккупант" и решили выложить таблицу с данными пилотов отдельно, поскольку деятельность служащих по авиации в российско-украинской войне такая же, как и работа артиллеристов. Они вполне понимают, какие удары и по кому наносят, но выполняют все незаконные приказы,

– рассказали авторы проекта.

Смотрите списки российских пилотов, которые наносили удары по гражданским объектам в Украине:

Сотни российских семей узнали о судьбе срочников

Авторы "Русского оккупанта" и сообщества "Солдат, вернись домой" говорят, что собрали информацию о почти 130 тысячах российских военнослужащих, которые воюют в Украине. Благодаря этому проекту сотни матерей российских срочников, которых Путин забросил воевать на нашу территорию, узнали о судьбе своих сыновей.

Конечно, многие родственники военных преступников поддерживают развязанную Кремлем бойню, поэтому им наплевать на собственных детей. Впрочем, некоторым было не все равно, поэтому они позадалбывали своих командиров и даже узнали, что их дети погибли.

Именно поэтому разработчики проекта просят распространять ссылки на канал и сайт в соцсетях. В том числе среди жителей России.