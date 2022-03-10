Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации с нападениями врага в регионе за 9 марта.
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В Тростянце россияне обстреляли "Электробытприбор"
Артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан,
– сообщил Живицкий.
В частности, среди жертв террористов – несовершеннолетний парень.
Глава ОВА добавил, что дороги в направлении Сум и Тростянца непроездные. Ими двигаются колонны техники врага. Кроме того, после очередных обстрелов россиян в городе долго пылали пожары.
Пожар после атак врага в Тростянце: смотрите видео
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