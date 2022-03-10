Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про ситуацію з нападами ворога в регіоні за 9 березня.

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У Тростянці росіяни обстріляли "Електробутприлад"

Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинули троє містян,

– повідомив Живицький.

Зокрема, серед жертв російських терористів – неповнолітній хлопець.

Глава ОВА додав, що дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні. Ними рухаються колони техніки ворога. Крім того, після чергових обстрілів росіян у місті довго вирували пожежі.

Пожежа після атак ворога у Тростянці: дивіться відео

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