Щоправда, інформація від місцевих жителів та голови Тростянця про ситуацію в місті відрізняється. Про це повідомив очільник Сумської ОВА 6 березня.

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По информации главы общины, количество вражеской техники в Тростянце значительно уменьшается. Понемногу работают коммунальщики и энергетики, восстанавливают электросети, газопроводы, водоснабжение.

Оккупанты в Тростянце / Фото Дмитрия Живицкого

Свет, по словам председателя, восстановили почти во всем городе и в большинстве деревень общины. В некоторых населенных пунктах враг атаковал высоковольтные линии, поэтому поставок там еще нет.

Жители Тростянца рассказывают другое.

Воды нет совсем, отопления нет по всему городу, электроэнергии тоже нет. Трудности со связью. В частных домах тоже нет тепла, поскольку все на насосах, а насосы – от электричества,

– подчеркивают люди.

Еды, говорят, в магазинах нет, все выгребли русские оккупанты. Некоторых лекарств в аптеках тоже нет. Хлеб в городе выпекает фермер, который бесплатно развозят по домам.

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