Для предателей Медведчука и Оксаны Марченко наступили "темные времена". В прошлом месяце в собственность государства вернули участок площадью 9,5 гектара на берегу Днепра. Раньше он принадлежал одиозной Марченко.

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Что известно о "трубе Медведчука"

Отмечают, что вернуть эту часть магистрального нефтепродуктопровода Украина пыталась многие годы. Активное внимание "трубе Медведчука" уделили еще во время заседания СНБО зимой 2021 года.

Тогда говорилось, что Кабмин примет меры по обеспечению защиты экономических интересов государства. В ОП тогда отметили, что "труба Медведчука" имеет важное значение:

народнохозяйственное;

оборонно.

Однако за более чем 5 лет правительство не обеспечило надлежащую защиту имущественных интересов государства и доведение в судах различных инстанций права государства Украины на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате этого государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины,

– добавили в ОП.

Обратите внимание! Нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" построили еще во времена СССР. После 1991 года "труба Медведчука" должна была перейти в собственность Украины.