На этом фоне активно заговорили о том, повлияют ли трудности отопительного сезона на европейских союзников и их поддержку Украины. Позицию Белого дома по этому вопросу озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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США еще в марте начали готовить партнеров к холодам

Штаты сразу же поняли, что Россия будет использовать топливо как средство давления на Евросоюз. Поэтому США еще в марте этого года начали готовить партнеров к вероятной угрозе. Прежде всего, это касалось помощи в увеличении объемов альтернативных источников энергии.

Так, в первый же месяц полномасштабного российского вторжения в Украину США достигли договоренностей с ЕС по поставкам сжиженного природного газа. Благодаря этому экспорт СПГ на европейский континент вырос на 84% по сравнению с 2021 годом, а доля американского экспорта выросла почти в три раза.

По словам Карин Жан-Пьер, на этом Соединенные Штаты останавливаться не собираются и готовы и дальше помогать партнерам накапливать топливо в газохранилищах. Поэтому, несмотря на все усилия главы кремля, мероприятие готово предпринимать необходимые меры для уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

Мероприятие объединено. Вы видите НАТО сильнее, чем когда-либо. И потому мы верим, что это партнерство будет продолжаться. Также мы позаботимся, чтобы наши партнеры в Украине имели то, что им нужно для борьбы за свою свободу и суверенитет,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев по случаю Дня Независимости Украины подчеркнул, что Европу ожидают сложности, особенно в зимний период. Россия будет давить и шантажировать, пытаясь использовать ситуацию в свою пользу.

"Это будет испытание для Европы выстоять против этого давления, как Украина выстоит. И я считаю, что мы пройдем эту зиму. Наша позиция только укрепится, тогда как позиция путина и его возможности будут только уменьшаться", – отметил британский премьер-министр.

Украина не пойдет на компромисс с путиным

В интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что Россия рассчитывает на то, чтобы в течение зимы создать энергетический кризис и крайне тяжелую ситуацию для Европы. И чтобы, как следствие, Запад стал принуждать Украину договариваться на условиях России и заканчивать войну.

Ему нужно снимать санкции, ему нужно восстановить связи с Западом. Но наша позиция очень четкая – полная деоккупация всех украинских территорий, включая Крым. Другого пути нет,

– подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что в Херсонской области россияне уже создали плацдарм, чтобы через год или через 2, 3, 5 лет после переговоров снова начать войну и захватить всю территорию Украины.

Между тем, Украина, как и Европа, также активно готовится к наступлению холодов. К примеру, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на 25 августа Львов фактически на 100% готов к отопительному сезону 2022 – 2023 годов. Кроме того, к 1 октября во львовских многоэтажках должны появиться буржуйки.

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