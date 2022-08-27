На цьому тлі активно заговорили про те, чи вплинуть труднощі опалювального сезону на європейських союзників та на їх підтримку України. Позицію Білого дому щодо цього питання озвучила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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США ще у березні почали готувати партнерів до холодів

Штати одразу ж зрозуміли, що росія використовуватиме паливо, як засіб здійснення тиску на Євросоюз. Тому США ще у березні поточного року почали готувати партнерів до імовірної загрози. Перш за все, це стосувалося допомоги у збільшенні обсягів альтернативних джерел енергії.

Так, у перший же місяць повномасштабного російського вторгнення в Україну, США досягли домовленостей з ЄС щодо постачання зрідженого природного газу. Завдяки цьому, експорт ЗПГ на європейський континент зріс на 84% у порівнянні з 2021 роком, а частка американського експорту зросла майже втричі.

За словами Карін Жан-П'єр, на цьому Сполучені Штати зупинятися не збираються і готові й надалі допомагати партнерам накопичувати паливо у газосховищах. Тож попри всі зусилля очільника кремля, захід готовий впроваджувати необхідні заходи для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Захід об'єднаний. Ви бачите НАТО сильнішим ніж будь-коли. І тому ми віримо, що це партнерство буде продовжуватися. Також ми подбаємо аби наші партнери в Україні мали те, що їм потрібно для боротьби за свою свободу та суверенітет,

– заявила прессекретарка Білого дому.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності України наголосив, що Європу очікують труднощі, особливо в зимовий період. росія буде тиснути і шантажувати, намагаючись використати ситуацію на свою користь.

"Це буде випробування для Європи вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Наша позиція лише зміцниться, тоді як позиція путіна і його можливості лише зменшуватимуться", – зауважив британський прем'єр-міністр.

Україна не піде на компроміс із путіним

В інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що росія розраховує на те, щоб протягом зими створити енергетичну кризу і вкрай важку ситуацію для Європи. І щоби, як наслідок, Захід почав змушувати Україну домовлятися на умовах росії і закінчувати війну.

Йому потрібно знімати санкції, йому потрібно відновити зв'язки з Заходом. Але наша позиція дуже чітка – повна деокупація всіх українських територій, включаючи Крим. Іншого шляху немає,

– підкреслив Скібіцький.

Він додав, що у Херсонській області росіяни вже створили плацдарм, щоб через рік чи через 2, 3, 5 років після будь-яких переговорів знову почати війну і загарбати всю територію України.

Тим часом Україна, як і Європа, також активно готується до настання холодів. До прикладу, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на 25 серпня Львів фактично на 100% готовий до опалювального сезону 2022 – 2023 років. Крім того, до 1 жовтня у львівських багатоповерхівках мають з'явитися буржуйки.

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