Про це в ході свого візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності України на пресконференції розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Раніше, він спрогнозував, що буде, якщо путін переможе у війні з Україною.
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Європа має показати витримку
Джонсон зазначив, що Європу очікують труднощі, особливо в зимовий період. росія буде тиснути і шантажувати, намагаючись використати ситуацію на свою користь.
Це буде випробування для Європи вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Наша позиція лише зміцниться, тоді як позиція путіна і його можливості лише зменшуватимуться,
– зауважив британський прем'єр-міністр.
Збільшити підтримку Україні
Голова уряду Великої Британії закликав країни збільшувати свою підтримку Україні задля цього. Зокрема, Himars, системи залпового вогню тощо.
"Ми вже побачили ефективність цієї зброї в українських руках", – наголосив Джонсон.
Також він підкреслив, що не можна допустити припинення санкцій проти росій. І щодня боротись по всьому світу з путінською брехнею.
Це його війна. Саме вона призводить до підвищення вартості харчових продуктів, палива. Ось у чому причина, а не у санкціях,
– сказав прем'єр-міністр Великої Британії.
А ще Джонсон зазначив, світу необхідно переглянути свої стосунки з путіним.
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