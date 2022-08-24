Про це в ході свого візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності України на пресконференції розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Раніше, він спрогнозував, що буде, якщо путін переможе у війні з Україною.

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Європа має показати витримку

Джонсон зазначив, що Європу очікують труднощі, особливо в зимовий період. росія буде тиснути і шантажувати, намагаючись використати ситуацію на свою користь.

Це буде випробування для Європи вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Наша позиція лише зміцниться, тоді як позиція путіна і його можливості лише зменшуватимуться,

– зауважив британський прем'єр-міністр.

Збільшити підтримку Україні

Голова уряду Великої Британії закликав країни збільшувати свою підтримку Україні задля цього. Зокрема, Himars, системи залпового вогню тощо.

"Ми вже побачили ефективність цієї зброї в українських руках", – наголосив Джонсон.

Також він підкреслив, що не можна допустити припинення санкцій проти росій. І щодня боротись по всьому світу з путінською брехнею.

Це його війна. Саме вона призводить до підвищення вартості харчових продуктів, палива. Ось у чому причина, а не у санкціях,

– сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

А ще Джонсон зазначив, світу необхідно переглянути свої стосунки з путіним.

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