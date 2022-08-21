Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Він додав, що в Європі насправді меншість хоче тотальної поразки росії у війні.

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Чому Європа не хоче тотальної поразки росії

Фесенко розповів, що політики, які виступають за тотальну поразку росії є переважно в США та у Великій Британії. У країнах континентальної Європи панують, радше, інші настрої. Вони бояться прямого зіткнення з росією. Крім того, нині вони відчувають величезні економічні проблеми.

путін якраз на них тисне загрозою холодної зими, вже не стільки ядерним шантажем, скільки енергетичним. І на декого, на жаль, це впливає,

– зазначив політолог.

За словами Фесенка, єдності в стратегії щодо росії в Європі немає.

Щодо України єдність є

Політолог зауважив, що, на відміну від цього, Європа консолідована довкола України. Вона готова й надалі допомагати нам військово-технічно, зброєю, патронами.

"Але позиції посилити військову допомогу немає. Швидше є, щоб дати так, аби ми не програли", – наголосив Фесенко.

Крім того, політолог підкреслив: Європа єдина в питанні того, що росію слід стримувати і не можна дати їй перемогти у війні.

Що означає "не дати програти Україні"

За словами Фесенка, позиція "не дати програти" має кілька пунктів:

зберегти український уряд;

зберегти українську державність;

певні територіальні втрати шляхом окупації можливі, але без визнання.

А ще деякі політики схильні до того, аби "заморозити" цю війну. Тобто зберегти Україну як державу, дати їй вижити, але при цьому не йти на надмірну ескалацію війни з росією. До речі, побоювання цього, на мою думку, це такий старий стереотип Європи, який заважає деяким політикам посилювати допомогу нашій державі,

– розповів політолог.

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У США навпаки закликають посилити допомогу

Також Фесенко зазначив, що у США тим часом деякі відомі фахівці з національної безпеки навпаки закликають посилити допомогу Україні. Там не хочуть, аби війна затяглася.

"Це будуть не лише військові і політичні проблеми, а й додаткові економічні витрати для країн Заходу", – зауважив політолог.

Він додав, у найближчі місяці країни Заходу будуть визначатись з подальшою стратегією щодо росії, щодо України і щодо війни.

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