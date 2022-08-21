Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что в Европе действительно меньшинство хочет тотального поражения россии в войне.
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Почему Европа не хочет тотального поражения россии
Фесенко рассказал, что политики, выступающие за тотальное поражение россии, преимущественно в США и в Великобритании. В странах континентальной Европы царят скорее другие настроения. Они боятся прямого столкновения с россией. Кроме того, сейчас они испытывают огромные экономические проблемы.
путин как раз на них давит угрозой холодной зимы, уже не столько ядерным шантажом, сколько энергетическим. И на некоторых, к сожалению, это влияет,
– отметил политолог.
По словам Фесенко, единства в стратегии по отношению к россии в Европе нет.
Относительно Украины единство есть
Политолог отметил, что в отличие от этого Европа консолидирована вокруг Украины. Она готова и дальше помогать нам военно-технически, оружием, патронами.
"Но позиции усилить военную помощь нет. Скорее есть, чтобы дать так, чтобы мы не проиграли", – подчеркнул Фесенко.
Кроме того, политолог подчеркнул: Европа единственная в вопросе того, что россия следует сдерживать и нельзя дать ей победить в войне.
Что значит "не дать проиграть Украине"
По словам Фесенко, позиция "не дать проиграть" имеет несколько пунктов:
- сохранить украинское правительство;
- сохранить украинскую государственность;
- определенные территориальные потери путем оккупации возможны, но без признания.
А еще некоторые политики склонны к тому, чтобы "заморозить" эту войну. То есть сохранить Украину как государство, дать ему выжить, но при этом не идти на чрезмерную эскалацию войны с россией. Кстати, опасения этого, на мой взгляд, это такой старый стереотип Европы, который мешает некоторым политикам усиливать помощь нашему государству,
– рассказал политолог.
Фесенко объяснил позицию стран Запада по войне: смотрите видео
В США наоборот призывают усилить помощь
Также Фесенко отметил, что в США в то же время некоторые известные специалисты по национальной безопасности наоборот призывают усилить помощь Украине. Там не хотят, чтобы война затянулась.
"Это будут не только военные и политические проблемы, но и дополнительные экономические затраты для стран Запада", – отметил политолог.
Он добавил, в ближайшие месяцы страны Запада будут определяться с последующей стратегией по россии, по Украине и по войне.
Военная помощь Украине: последние новости
- Бойцы ВСУ обратились к украинцам за границей. Военные попросили: выходить и требовать тяжелое оружие.
- В США было принято решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.
- Кроме того, США предоставили ВСУ разведывательные дроны SkanEagle. Их основными задачами является наблюдение за действиями врага и выявление важных целей.