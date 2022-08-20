Ключевыми преимуществами нового американского оружия является дальность полетов и его продолжительность пребывания в небе. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Специалист отметил, что такой дрон менее уязвим для российских средств радиоэлектронной борьбы. Это улучшает его разведывательные функции при корректировке огня артиллерии.

SkanEagle – это дрон для разведывательных полетов, для обнаружения целей противника, его сил и корректировки артиллерийского огня. Задача – наблюдение и разведка. Его особенность в том, что он предусмотрен на длительное количество полетов и на расстоянии более 100 км,

– объяснил эксперт.

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По его словам, он может летать на больших расстояниях и находиться по нескольку часов в небе.

"Также это поможет при определении таких важных целей, как командные пункты или склады противника. Конечно, это усиливает наши позиции, потому что отличие этого беспилотника от предыдущих – это его возможность находиться в воздухе и дальность его полетов", – резюмировал Мусиенко.

Американская военная помощь: что известно

В США было принято решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. По данным СМИ, он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.

Сейчас идет дискуссия по поставкам новых видов вооружений Украине. Это ведь может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя. В частности, могут поступить на вооружение армии Украины NASAMS – новейшие ЗРК, эффективные в противовоздушной обороне.

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