Ключовими перевагами нової американської зброї є дальність польотів та її тривалість перебування у небі. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Фахівець зазначив, що такий дрон є менш вразливим для російських засобів радіоелектронної боротьби. Це покращує його розвідувальні функції при коригуванні вогню артилерії.

SkanEagle – це дрон для розвідувальних польотів, для виявлення цілей противника, його сил і коригування артилерійського вогню. Завдання – спостереження і розвідка. Його особливість в тому, що він передбачений на тривалу кількість польотів й на відстані на понад 100 км,

– пояснив експерт.

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За його словами, він може літати на великі відстані й знаходитися по кілька годин в небі.

"Також це допоможе при визначенні таких важливих цілей, як командні пункти чи склади противника. Звичайно ж, це посилює наші позиції, тому що відмінність цього безпілотника від попередніх – це його можливість знаходитися у повітрі й дальність його польотів", – резюмував Мусієнко.

Американська військова допомога: що відомо

У США ухвалили рішення про надавання нового пакету оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. За даними ЗМІ він включатиме боєприпаси для HIMARS, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого.

Зараз триває дискусія щодо постачання нових видів озброєнь Україні. Адже це може суттєво допомогти змінити ситуацію на полі бою. Зокрема, можуть надійти на озброєння армії України NASAMS – новітні ЗРК, які ефективні у протиповітряній обороні.

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