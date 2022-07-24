Про це розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше у Повітряних силах зазначили, що Україна отримає дві батареї NASAMS.

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Перші ЗРК NASAMS можуть прикрити небо над Києвом

Перші ЗРК, які отримає України, передусім можуть прикрити небо над Києвом.

Треба прикривати столицю, центр прийняття рішень, а ще одну використовувати деінде,

– пояснив Романенко.

Генерал пояснив, радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою сягає 20 кілометрів і 40 кілометрів за дальністю. Разом з тим, під час бойових дій зі ЗРК ще не перевірялись. Проте вони зможуть працювати по балістичних та крилатих ракетах. Мають збивати NASAMS і російські "Іскандери".

За NASAMS країни стоять у черзі, – Повітряні сили ЗСУ

Раніше у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що ці ЗРК – сучасні і стоять на озброєнні у дуже небагатьох країн світу. За NASAMS доводиться "стояти в черзі". Разом з ЗРК Україні мають передати пускові установки, машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів. Проте жодних деталей до самої передачі не повідомляють.

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Перевага ЗРК NASAMS: інформація Defence Express

Експерти кажуть, що дві батареї NASAMS цілком можуть закрити більшу частину повітряного простору над Києвом та околицями.

Радіолокатор ЗРК може обробляти приблизно до 60 цілей водночас, так само як і на 15 цілей видавати вказівки.

Батарея ЗРК NASAMS другого покоління складається із 12 пускових установок, кожна з яких несе шість ракет.

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