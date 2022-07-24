Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее в воздушных силах отметили, что Украина получит две батареи NASAMS.
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Первые ЗРК NASAMS могут прикрыть небо над Киевом
Первые ЗРК, которые получит Украина, прежде всего, могут прикрыть небо над Киевом.
Надо прикрывать столицу, центр принятия решений, а еще одну использовать кое-где,
– объяснил Романенко.
Генерал объяснил, что радиус действия NASAMS с улучшенными ракетами по высоте достигает 20 километров и 40 километров по дальности. Вместе с тем, во время боевых действий из ЗРК еще не проверялись. Однако они смогут работать по баллистическим и крылатым ракетам. Должны сбивать NASAMS и российские "Искандеры".
За NASAMS страны стоят в очереди, – Воздушные силы ВСУ
Ранее в Воздушных силах ВСУ отметили, что эти ЗРК – современные и стоят на вооружении в очень немногих странах мира. За NASAMS приходится "стоять в очереди". Вместе с ЗРК Украине должны передать пусковые установки, машины для зарядки, выявление целей и обслуживание комплексов. Однако никакие детали до самой передачи не сообщают.
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Преимущество ЗРК NASAMS: информация Defence Express
- Эксперты говорят, что две батареи NASAMS могут закрыть большую часть воздушного пространства над Киевом и окрестностями.
- Радиолокатор ЗРК может обрабатывать примерно до 60 целей одновременно, равно как и на 15 целей выдавать указания.
- Батарея ЗРК NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок, каждая из которых несет шесть ракет.
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