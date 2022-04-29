Об этом в новом интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что сегодня ведутся сложные бои, поэтому предоставленное партнерами оружие вместе с действиями нашей армии способно ускорить завершение войны.

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В настоящее время ВСУ учатся использовать новое оружие

Процесс помощи Украине сдвинулся с мертвой точки. Если еще 2 – 3 недели наши представители каждый день просили о предоставлении тяжелого оружия, сегодня эти вопросы уже полностью решены. Украина перешла к следующему этапу – привлечению полученной помощи в боевые действия.

Сейчас следующий этап, когда наши военные будут научены пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь для нашей страны,

– рассказал Данилов .

По словам Данилова, сейчас проходят учения большого количества наших военных. Он подчеркнул, что оружие, предоставленное Америкой, – новое для наших бойцов.

К нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас идут эти процессы,

– отметил секретарь СНБО .

Он подчеркнул, что в ближайшее время враг почувствует это оружие на себе и еще раз напомнил, что поддержка всего мира стала в разы более ощутимой.

Сегодня мы начали чувствовать, что мы получаем все больше и больше для того, чтобы бить нашего врага,

– подытожил Данилов.

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал указ о предоставлении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи США в Украине включает десятки гаубиц и тактические дроны.

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