Наши герои делают все возможное, чтобы поскорее победить российских оккупантов. Наши партнеры оказывают большую помощь, но ВСУ требуется больше вооружение, чтобы оккупанты забыли о своем огневом преимуществе.

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Выходить и требовать тяжелое оружие для Украины

Организация Ukrainian Witness приглашает всех находящихся за рубежом украинцев присоединиться к масштабной акции в День Независимости. Наши граждане призывают поблагодарить партнеров за оказанную помощь и просить еще больше тяжелого оружия для ВСУ.

"В наших руках дальнейшая фактическая помощь Украине. Приглашаем вас приехать в ближайшие для вас события, а также распространить их среди своих друзей!", – отметили в организации.

О помощи попросили и наши героические воины ВСУ, защищающие нашу землю от оккупантов.

Нам нужна ваша помощь. С самими автоматами мы врага не сдержим, а нам еще много земли нужно освобождать. Но вместе мы способны на все,

– сказали они.

С подробностями акции, местами проведения и другими деталями можно ознакомиться по ссылке или на странице Ukrainian Witness.

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