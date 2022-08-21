Наші герої роблять усе можливе, щоб якомога швидше перемогти російських окупантів. Наші партнери надають велику допомогу, але ЗСУ потрібно більше озброєння, щоб окупанти забули про свою вогневу перевагу.

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Виходити та вимагати важку зброю для України

Організація Ukrainian Witness запрошують усіх українців, які перебувають за кордоном, долучитися до масштабної акції на День Незалежності. Нашим громадян закликають подякувати партнерам за надану допомогу та просити ще більше важкої зброї для ЗСУ.

"У наших руках подальша фактична допомога Україні. Запрошуємо вас приїхати до найближчих для вас подій, а також поширити їх серед своїх друзів!", – зазначили в організації.

Про допомогу попросили й наші героїчні воїни ЗСУ, які захищають нашу землю від окупантів.

Нам потрібна ваша допомога. З самими автоматами ми ворога не стримаємо, а нам ще багато землі потрібно звільняти. Але разом ми здатні на все,

– сказали вони.

З подробицями акції, місцями проведення та іншими деталями можна ознайомитися за посиланням або на сторінці Ukrainian Witness.

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