Видання Bloomberg назвало п'ять індустрій, які найбільше постраждали унаслідок енергетичної кризи. До списку увійшло виробництво промислових металів, сталі, "зелених" металів, добрив та цукру.

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Найбільше постраждали виробники промислових металів

Різке подорожчання енергоносіїв вкрай негативно вплинуло на виробництво промислових металів. Зазначається, що протягом останнього року країни Європи втратили близько половини своїх потужностей із виплавки цинку та алюмінію, а заводи нині продовжують припиняти роботу.

Зокрема, норвезька Norsk Hydro минулого тижня заявила, що у вересні закриє свій завод у Словаччині, посилаючись на різке зростання вартості електроенергії. Крім того, металургійна компанія Nyrstar зупиняє свій великий завод Budel, що займається виробництвом цинку у Нідерландах.

Тим часом у китайському Сичуані, де через засуху обмежено продукування гідроелектроенергії, завод Henan Zhongfu Industry призупинив декілька агрегатів, що виплавлюють мідь. Страждають від цього й американські постачальники – Century Aluminium заявила, що призупиняє роботу свого заводу у Кентуккі, оскільки витрати на електроенергію досягли нерентабельного для бізнесу рівня.

Підприємства-сталевари

Ціни на електроенергію значно повпливали на понад 70% сичуанських сталеварних заводів, оскільки дорожчання енергоносія чинить тиск на вартість залізної руди, яку використовують для виробництва сталі.

Тим часом у США щонайменше два сталеварні заводи почали призупиняти деякі виробничі операції, щоб скоротити витрати на електроенергію.

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"Зелені" метали

Енергетична криза диктує, що акумуляторний сектор повинен також підготуватися до здорожчання ключового матеріалу – літію. Минулого року на китайський Сичуань припадало близько п'ятої частини виробництва літієвої хімії у КНР, й аналітики очікують подорожчання цін вже у короткотерміновій перспективі.

Також вартість енергоносіїв важлива для виробництва полікремнію – матеріалу, що використовується, зокрема, у сонячних панелях й чипах для електроавтомобілів. Ціна полікремнію лише за минулий тиждень різко зросла на світовому ринку на 12%.

Виробники добрив

Європейські виробники добрив, які залежні від газу, активно скорочують виробництво. Та ж ситуація фіксується у Китаї. За даними Bloomberg, щонайменше чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив уже втрачена. За прогнозами аналітиків, наступного сезону споживання у світі впаде найбільше з часів економічної кризи 2008 року.

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Цукрові заводи

Тим часом європейський цукровий гігант Suedzucker попередив про зростання цін на власну продукцію. Разом з тим компанія повідомила, що має екстренний план переходу з природного газу на інші джерела енергії у разі припинення поставок з росії.