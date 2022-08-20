Издание Bloomberg назвало пять индустрий, которые больше всего пострадали в результате энергетического кризиса. В список вошло производство промышленных металлов, стали, "зеленых" металлов, удобрений и сахара.

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Больше всего пострадали производители промышленных металлов

Резкое удорожание энергоносителей крайне негативно повлияло на производство промышленных металлов. Отмечается, что за последний год страны Европы потеряли около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия, а заводы продолжают прекращать работу.

В частности, норвежская Norsk Hydro на прошлой неделе заявила, что в сентябре закроет свой завод в Словакии, ссылаясь на резкий рост стоимости электроэнергии. Кроме того, металлургическая компания Nyrstar останавливает свой крупный завод Budel, занимающийся производством цинка в Нидерландах.

Между тем в китайском Сычуане, где из-за засухи ограничено производство гидроэлектроэнергии, завод Henan Zhongfu Industry приостановил несколько агрегатов, выплавляющих медь. Страдают от этого и американские поставщики – Century Aluminium заявила, что приостанавливает работу своего завода в Кентукки, поскольку затраты на электроэнергию достигли нерентабельного для бизнеса уровня.

Предприятия-сталевары

Цены на электроэнергию значительно повлияли более чем на 70% сычуанских сталелитейных заводов, поскольку удорожание энергоносителя оказывает давление на стоимость железной руды, используемой для производства стали.

Между тем, в США по меньшей мере два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые производственные операции, чтобы сократить затраты на электроэнергию.

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"Зеленые" металлы

Энергетический кризис диктует, что аккумуляторный сектор должен также подготовиться к удорожанию ключевого материала – лития. В прошлом году на китайский Сычуань приходилось около пятой части производства литиевой химии в КНР, и аналитики ожидают подорожания цен уже в краткосрочной перспективе.

Также стоимость энергоносителей важна для производства поликремния – материала, используемого, в частности, в солнечных панелях и чипах для электрокаров. Цена поликремния только за прошедшую неделю резко выросла на мировом рынке на 12%.

Производители удобрений

Европейские производители удобрений, зависимые от газа, активно сокращают производство. Такая же ситуация фиксируется в Китае. По данным Bloomberg, по меньшей мере, четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна. По прогнозам аналитиков, в следующем сезоне потребление в мире упадет больше всего со времен экономического кризиса 2008 года.

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Сахарные заводы

Между тем, европейский сахарный гигант Suedzucker предупредил о росте цен на собственную продукцию. Вместе с тем компания сообщила, что имеет экстренный план перехода с природного газа на другие источники энергии в случае прекращения поставок из россии.