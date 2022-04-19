Спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровенской Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на данные ОП из регионов.

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Также более или менее спокойно спали жители Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей.

Ситуация в других регионах

Днепропетровская область

Кроме воздушных тревог ночью были обстрелы из градов населенных пунктов на границе с Херсонской областью. К счастью, пострадавших нет, а под утро – спокойно.

Харьковская область

Всю ночь звучали сирены и были обстрелы жилых районов. По области активизировались бои в Изюмском направлении.

За сутки – 15 раненых, 5 гражданских погибли. Из населенных пунктов Лозовая и Барвенково эвакуировались 54 тысяч человек.

Луганская область

Горячее всего было в Кременной и Попасной, там идут бои в центрах. Однако ВСУ сохраняют контроль над этими территориями. Практически вся инфраструктура разрушена.

Ночью мощных обстрелов не было, но за сутки вчера погибли 4 человека, 9 раненых.

Донецкая область

Оккупанты обстреливали из артиллерии и градов Авдеевку, Марьинку, Торецк, Нью-Йорк, Угледар. Проходили тяжелые бои на Лиманщине.

О разрушениях пока уточняют данные. Известно, что за сутки – 4 погибших, 5 раненых. В Мариуполе, к сожалению, без изменений.

Херсонская область

Были взрывы и артобстрелы по всей области. Наиболее критична ситуация на границе Николаевской и Днепропетровской областей. В частности, в Станиславской, Чернобаевской, Высокопольской, Нововоронцовской и Великоалександровской ОТО.

В регионе во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область

Ночью россияне обстреляли Николаев системами залпового огня. Загорелся жилой дом. В городе лежит много несдетанированных кассетных боеприпасов, работает ГСЧС.

Также оккуппнты обстреливали села Лиманы, Галициново, Балабановка. Имеются повреждения линий электропередач и газа. Предварительно обошлось без пострадавших.

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