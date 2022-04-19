Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Кіровоградщині, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на дані ОП з регіонів.

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Також більш-менш спокійно спали жителі Київщини, Полтавщини, Житомирщини, Черкащини, Сумщини та Чернігівщини.

Ситуація в інших регіонах

Дніпропетровщина

Крім повітряних тривог, вночі були обстріли з градів населених пунктів на межі з Херсонщиною. На щастя, постраждалих немає, а під ранок – спокійно.

Харківщина

Всю ніч лунали сирени та були обстріли житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку.

За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули. Із населених пунктів Лозова та Барвінкове евакуювались 54 тисячі людей.

Луганщина

Найгарячіше було у Кремінній та Попасній, там йдуть бої у середмістях. Однак ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована.

Вночі потужних обстрілів не було, але за добу вчора загинули 4 людини, 9 поранених.

Донеччина

Окупанти обстрілювали з артилерії та градів Авдіївку, Мар'їнку, Торецьк, Нью-Йорк, Вугледар. Точились важкі бої на Лиманщині.

Про руйнування поки уточнюють дані. Відомо, що за добу – 4 загиблих, 5 поранених. У Маріуполі, на жаль, без змін.

Херсонщина

Були вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївщини та Дніпропетровщини. Зокрема, у Станіславській, Чорнобаївській, Високопільській, Нововоронцовській та Великоолександрівській ОТГ.

У регіоні в багатьох населених пунктах – гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївщина

Вночі росіяни обстріляли Миколаїв системами залпового вогню. Зайнявся житловий будинок. У місті лежить багато нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.

Також окупанти обстрілювали села Лимани, Галициново, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

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