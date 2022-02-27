Однако Воздушные Силы Украины противостоят агрессору и в небе, и на земле.

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Украинские военные героически держат оборону

Авиационный гарнизон в Василькове выдерживает массированные обстрелы и атаки врага. Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах.

За последние сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой.

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Текст публикации Генштаба ВСУ:

Информация по состоянию на 21:00 27.02.2022. Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям линии фронта. Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле.

Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах. За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой.