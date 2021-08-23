Именно поэтому в образование и социальные программы развитые государства вкладывают огромные средства, создают условия для жизни и не боятся платить миллионы за создание новых рабочих мест. При этом бедные и неуспешные страны своих граждан не жалуют и делают все, чтобы люди искали лучшей доли где-то еще. Украина, которая сейчас празднует 30-летие своей государственности, к сожалению, входит в число последних.

К теме Нация, которая уезжает: как вернуть украинских трудовых мигрантов домой

Украинские гастарбайтеры высоко ценятся в мире – они имеют репутацию трудолюбивых и неприхотливых людей, с которыми в основном нет проблем. Более того во многих сферах стран ЕС они стали практически незаменимыми. Во время пандемии COVID-19 вопрос возвращения украинских трудовых мигрантов на сезонные работы в Польшу обсуждался на высоком дипломатическом уровне, а, например, Финляндия направляла в Украину чартеры, чтобы отвести украинцев на северные фронты "битвы за урожай".

Статистика свидетельствует, что сейчас за границей постоянно находятся примерно 2,5-3 миллиона украинцев, так называемых "трудовых мигрантов". Их количество может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции. Большинство из них ехали вовсе не за "фантастическим кофе" и Венской оперой.

Эти цифры – приговор для государства. Они указывают на то, что люди не верят власти и не желают быть частью этого проекта. А еще – сигнал для чиновников проснуться и что-то уже наконец делать, ведь скоро может случиться так, что молодежь уедет искать лучшей доли, в Украине останутся одни чиновники и пенсионеры, тогда придется завозить рабочую силу самим – из Афганистана, России, Сирии или стран Центральной Азии. Разве на такой результат рассчитывает президент Зеленский?